Король Великобритании Карл III госпитализирован для планового лечения

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III в пятницу поступил в больницу для плановой процедуры в рамках лечения, связанного с заболеванием предстательной железы, сообщил Букингемский дворец.

"Этим утром короля госпитализировали в лондонскую больницу для планового лечения", - приводит Mirror выдержки из заявления дворца.

"Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто прислал свои добрые пожелания на прошлой неделе, и он рад узнать, что его диагноз оказывает положительное влияние на осведомленность общества относительно этой проблемы здоровья", - отметили в канцелярии королевской семьи.

В свою очередь BBC сообщает, что Карл III будет проходить лечение в той же больнице, где на прошлой неделе перенесла полостную операцию принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон). Отмечается, что перед намеченным ему приемом он посетил принцессу.

Как долго британский король пробудет в больнице, не сообщается.

На прошлой неделе канцелярия Букингемского дворца сообщила, что король Великобритании проходит лечение, связанное с увеличением предстательной железы. Тогда было заявлено, что на этой неделе "он посетит больницу для проведения корректирующей процедуры".

Отмечается, что публичные мероприятия с участием короля отложат на тот срок, пока он будет восстанавливаться.