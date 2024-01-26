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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Король Великобритании Карл III госпитализирован для планового лечения

Король Великобритании Карл III госпитализирован для планового лечения
Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III в пятницу поступил в больницу для плановой процедуры в рамках лечения, связанного с заболеванием предстательной железы, сообщил Букингемский дворец.

"Этим утром короля госпитализировали в лондонскую больницу для планового лечения", - приводит Mirror выдержки из заявления дворца.

"Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто прислал свои добрые пожелания на прошлой неделе, и он рад узнать, что его диагноз оказывает положительное влияние на осведомленность общества относительно этой проблемы здоровья", - отметили в канцелярии королевской семьи.

В свою очередь BBC сообщает, что Карл III будет проходить лечение в той же больнице, где на прошлой неделе перенесла полостную операцию принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон). Отмечается, что перед намеченным ему приемом он посетил принцессу.

Как долго британский король пробудет в больнице, не сообщается.

На прошлой неделе канцелярия Букингемского дворца сообщила, что король Великобритании проходит лечение, связанное с увеличением предстательной железы. Тогда было заявлено, что на этой неделе "он посетит больницу для проведения корректирующей процедуры".

Отмечается, что публичные мероприятия с участием короля отложат на тот срок, пока он будет восстанавливаться.

Карл III Букингемский дворец Великобритания
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