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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

США нанесли удары по 14 ракетным установкам хуситов в Йемене

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США нанесли удары по 14 ракетным установкам хуситов, используемым для нападения на международные морские пути, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Отмечается, что данные ракетные установки "представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе и могли быть запущены в любое время".

Центральное командование ВС США считает, что нанесенные удары "ослабят возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное и коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".

"Мы продолжим предпринимать действия для защиты жизней ни в чем не повинных моряков, и мы всегда будем защищать наших людей", - заявил командующий Центральным командованием США генерал Майкл Эрик Курилла.

Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что США использовали ракеты Tomahawk.

По данным собеседников телеканала, ракеты были запущены с кораблей ВМС США и подводной лодки USS Florida.

ВМС США Йемен
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