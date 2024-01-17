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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Болгария ищет за рубежом деньги на доставку Украине подержанной бронетехники

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Болгария пока не может передать Украине обещанные БТРы, поскольку рассчитывает на то, что доставку оплатят страны-союзники по НАТО, сообщает в среду Болгарское национальное радио.

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"Уже понятно, где будет осуществляться погрузка,и куда их отправят. Это серьезная логистическая операция. Мы знаем и необходимую для этого сумму, и она была бы приемлема для нашего бюджета, но поначалу мы хотели бы попробовать формат "Рамштайн" - может быть, кто-нибудь из наших друзей или союзников не только скажет, что это хорошая идея, но и заплатит за транспортировку", - приводит радио слова главы оборонного ведомства Болгарии Тодора Тагарева.

"Если такого желающего не найдется, мы будем изыскивать другие варианты для финансирования, но в случае необходимости мы обратимся к союзникам", - добавил он.

Соглашение о безвозмездном предоставлении болгарской бронетехники Украине было подписано на уровне министерств 8 августа в Софии и в Киеве 13 ноября.

Болгария НАТО Украина
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