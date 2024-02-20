Болгария запросила у НАТО финансирование для отправки Украине 100 БТРов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министерству обороны Болгарии пришлось попросить у НАТО финансовые средства для доставки Украине 100 болгарских БТРов, и пока передача этих вооружений Киеву откладывается, сообщает Euractiv со ссылкой на депутатов правящей в Болгарии коалиции.

"Болгария может помочь, но этот процесс не идет с нужной скоростью - надеюсь на улучшение ситуации. Мы проголосовали за поставки БТРов почти три месяца назад, но за три месяца мы не смогли перевезти сотню БТРов из Софии в Русе", - объяснил депутат правящей коалиции Ивайло Мирчев и обвинил Минобороны Болгарии в неоптимальном режиме работы.

18 февраля министр обороны Тодор Тагарев заявил, что задержка с отправкой БТРов вызвана попытками Софии выяснить, может ли НАТО профинансировать перевозку этой военной техники Украине. Министр сослался на то, что "это не элементарная транспортная операция, потому что она требует немало грузовых поездов".

Соглашение о безвозмездном предоставлении болгарской бронетехники Украине было подписано на уровне министерств 8 августа в Софии и в Киеве 13 ноября. Но в середине января Болгарское национальное радио сообщило, что Болгария пока не может передать Украине обещанные БТРы, поскольку рассчитывает на то, что доставку оплатят страны-союзники по НАТО

Euractiv напоминает, что ранее Болгария обещала поставить Украине оружие времен СССР - БТРы, детали для зенитных ракетных комплексов С-300, старые ракеты от С-300, снаряды и минометы.