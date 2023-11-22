Парламент Болгарии одобрил поставку Украине 100 бронемашин

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Болгарские парламентарии одобрили поставку Украине 100 бронемашин советского производства, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"За" высказались 152 депутата, "против" - 57.

Договоренность об этой поставке была достигнута в августе.

ЭФЭ отмечает, что эти бронемашины находятся на хранении на складах, многие из них в плохом техническом состоянии. В правительстве Болгарии отметили, что передача этой техники никак не ослабит обороноспособность страны.