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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Парламент Болгарии одобрил поставку Украине 100 бронемашин

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Болгарские парламентарии одобрили поставку Украине 100 бронемашин советского производства, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"За" высказались 152 депутата, "против" - 57.

Договоренность об этой поставке была достигнута в августе.

ЭФЭ отмечает, что эти бронемашины находятся на хранении на складах, многие из них в плохом техническом состоянии. В правительстве Болгарии отметили, что передача этой техники никак не ослабит обороноспособность страны.

Болгария Украина
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