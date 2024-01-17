Глава Генштаба Израиля заявил о возросшей вероятности военной операции в Ливане

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что вероятность полномасштабной военной операции в Ливане на данный момент стала на порядок выше.

"Я не знаю, когда на севере произойдет война. Я могу сказать, что вероятность такого в предстоящие месяцы теперь намного выше, чем в прошлом", - приводит его слова The Times of Israel.

Во время общения на севере Израиля с военнослужащими на маневрах, имитирующих наступление ЦАХАЛ в Ливане, Халеви отметил, что войска "наращивают готовность к сражениям в Ливане". По его словам, военные извлекли массу уроков из операции в секторе Газе, и многие из них будут применимы в боях в Ливане.

Он отметил, что ЦАХАЛ намерен добиться всех поставленных целей в случае операции в Ливане, включая возвращение израильтян - около 80 тыс. человек - в свои дома на севере Израиля.

The Times of Israel также сообщает, что в среду ЦАХАЛ и ливанское движение "Хезболла" продолжили обмен ударами на израильско-ливанской границе. Израильским военным удалось поразить стартовые площадки для пуска ракет "Хезболлы".

Ранее в среду выступая на форуме в Давосе, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что полноценная конфронтация Израиля и Ливана станет "полной катастрофой" для региона. По его словам, такого сценария нужно избежать "любой ценой". Он отметил, что надо добиться режима прекращения огня в Газе, который позволит избежать дальнейшего хаоса, в том числе в районе Красного моря. Гутерриш добавил, что лишь создание независимого палестинского государства позволит решить проблему Газы.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

"Хезболла" в свою очередь регулярно проводит обстрелы израильской территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. Тем не менее, ливанская группировка избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки "Хезболлы", но пока также воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе.