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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ВВС Израиля нанесли удар по командному центру "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Израильские истребители нанесли удар по командному центру группировки "Хезболла" на юге Ливана, сообщает в среду Times of Israel.

"В Армии обороны Израиля сообщили, что ее истребители атаковали центр командования "Хезболлы" и позиции, с которых запускались ракеты на юге Ливана", - говорится в сообщении газеты.

В то же время член военного кабинета Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу" о готовности Израиля продолжать и дальше оказывать противодействие движению, вплоть до проведения там сухопутной операции.

"Если "Хезболла" продолжит свою деятельность, мы будем действовать на юге Ливана так же, как мы сейчас действуем на севере сектора Газа. Это не угроза Ливану, а обещание жителям севера (Израиля - ИФ)", - сказал Ганц в телевизионном обращении в среду.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Хезболла Бени Ганц Ливан Израиль
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