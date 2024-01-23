Гутерриш считает реальным риск эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Угроза эскалации конфликтов на Ближнем Востоке становится заметнее, заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Риск региональной эскалации стал реальностью", - заявил он на заседании СБ ООН.

В частности, Гутерриш, напомнил, что на фоне израильской операции в секторе Газа продолжаются взаимные обстрелы между израильскими военными и бойцами ливанской группировки "Хезболла". Также генсек отметил, что в Йемене мятежники-хуситы продолжают удары по судам в Красном море, а США и некоторые их партнеры в ответ на это наносят удары по хуситам. В качестве еще одного примера непростой обстановки Гутерриш напомнил и о периодических обстрелах американских военных баз в Ираке, Сирии.

"Всем следует сделать шаг назад от пропасти и задуматься о том, какую цену придется заплатить в случае регионального конфликта", - добавил Гутерриш.