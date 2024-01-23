Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:15

Гутерриш считает реальным риск эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Угроза эскалации конфликтов на Ближнем Востоке становится заметнее, заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Риск региональной эскалации стал реальностью", - заявил он на заседании СБ ООН.

В частности, Гутерриш, напомнил, что на фоне израильской операции в секторе Газа продолжаются взаимные обстрелы между израильскими военными и бойцами ливанской группировки "Хезболла". Также генсек отметил, что в Йемене мятежники-хуситы продолжают удары по судам в Красном море, а США и некоторые их партнеры в ответ на это наносят удары по хуситам. В качестве еще одного примера непростой обстановки Гутерриш напомнил и о периодических обстрелах американских военных баз в Ираке, Сирии.

"Всем следует сделать шаг назад от пропасти и задуматься о том, какую цену придется заплатить в случае регионального конфликта", - добавил Гутерриш.

Антониу Гутерриш СБ ООН Хезболла Ирак Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО
Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля заявили о разрушении сети тоннелей ХАМАС на юге сектора Газа

Военные Израиля заявили о разрушении сети тоннелей ХАМАС на юге сектора Газа

Что произошло за день: вторник, 23 января

В Вильнюсе заявили о нарушении белорусскими пограничниками литовской границы

Столтенберг не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для стран НАТО

Операция США и союзников против хуситов

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор

Главы МИД стран ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов РФ

Главы МИД стран ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов РФ

Орбан пригласил шведского премьера в Венгрию на переговоры о вступлении Швеции в НАТО

Орбан пригласил шведского премьера в Венгрию на переговоры о вступлении Швеции в НАТО
Обострение палестино-израильского конфликта

Командование Израиля объявило об окружении города Хан-Юнис на юге сектора Газа

Командование Израиля объявило об окружении города Хан-Юнис на юге сектора Газа

Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });