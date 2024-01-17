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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Беспилотник атаковал судно у берегов Йемена

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) в среду получило данные о применение БПЛА против судна у побережья Йемена.

"В UKMTO поступили сообщения об инциденте в 110 км к юго-востоку от Адена, Йемен. По левому борту судна нанесли удар при помощи БПЛА", - говорится в сообщении управления.

По информации UKMTO, в результате атаки вспыхнул пожар, но огонь удалось потушить. Экипаж в безопасности, судно следует дальше.

В сообщении не уточняется, кто может быть причастен к атаке.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. После ударов хуситы пригрозили расширить круг целей своих атак в Красном море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 17 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Великобритания Йемен
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