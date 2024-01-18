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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Иракский премьер призвал войска коалиции во главе с США уйти из страны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Иракский премьер Мухаммед Шиа ас-Судани в четверг снова призвал военных международной коалиции во главе с США уйти из Ирака.

"Конец миссии международной коалиции необходим для безопасности и стабильности Ирака. Это также нужно, чтобы сохранить конструктивные двусторонние отношения между Ираком и странами коалиции", - приводит "Аль-Арабийя" его слова с форума в Давосе.

За последние недели премьер неоднократно обращался с такими призывами к коалиции. "Аль-Арабийя" напоминает, что они звучали на фоне активизации, после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, атак проиранских групп на войска США и коалиции. Пентагон начитал с 17 октября по 11 января не менее 130 таких атак, в том числе 77 в Сирии и 53 в Ираке. В ответ США также наносили удары: так, в начале января американским беспилотником был убит лидер группы иракского шиитского ополчения "Харакат ан-Нуджаба" Муштак Джавад Казим аль-Джавар. Эта группа состоит в проиранском ополчении Ирака "Хашд аш-Шааби", теперь интегрированным в вооруженные силы Ирака.

В четверг премьер ас-Судани также заявил о том, что надо немедленно начать диалог с целью прояснить график и другие детали вывода международных сил из Ирака. Он подчеркнул, что коалиция, которая вела борьбу с группировкой ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), в Ираке более не нужна.

"Согласно анализу всех специалистов в Ираке, у наших друзей, ИГ не представляет угрозу иракской государственности", - отметил премьер.

По информации "Аль-Арабийи", США располагают примерно 2,5 тыс. солдат в Ираке и 900 в Сирии. Но с конца 2021 года коалиционные силы в Ираке прекратили боевые операции, остаются на базах, занимаясь только обучением и консультированием иракской стороны.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.

Ирак США
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