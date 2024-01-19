Хуситы атаковали американское судно в Аденском заливе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили об атаке на американское судно Chem Ranger в Аденском заливе, сообщает Al Jazeera.

Йеменская группировка сообщила, что выпустила "морские ракеты" по кораблю и добилась прямых попаданий.

"Вооруженные силы Йемена подтверждают, что ответный удар на американские и британские атаки неизбежен и что любая новая агрессия не останется безнаказанной", - говорится в заявлении хуситов.

В свою очередь, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что получило информацию об инциденте с безопасностью примерно в 85 морских милях к юго-востоку от Эш-Шихра в Йемене.

"UKMTO получило сообщение о четырех неопознанных беспилотных летательных аппаратах, пролетевших вблизи торгового судна в 85 морских милях к юго-востоку от Эш-Шихра в Йемене", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Отмечается, что один из беспилотников упал в воду рядом с судном.

"Судно и экипаж в безопасности и направляются в следующий порт захода", - заявило UKMTO.