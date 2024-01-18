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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

НАТО скоро начнет в Европе крупнейшие учения с участием 90 тысяч военных

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс на следующей неделе начнет в Европе крупнейшие за десятилетия учения Steadfast Defender 2024 с участием 90 тысяч военнослужащих, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Сегодня мы объявляем о старте учений Steadfast Defender 2024, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. Steadfast Defender будут крупнейшими учениями НАТО за десятилетия с участием примерно 90 тысяч военнослужащих из всех стран альянса, а также из нашего партнера Швеции", - сказал он после заседания высшего военного органа НАТО - Военного комитета.

По его словам, альянс продемонстрирует возможность усиливать оборону евроатлантического региона за счет переброски сил из Северной Америки в Европу при отработке сценария гипотетического конфликта альянса с "почти равным его соперником".

В прошлом октябре в НАТО анонсировали учения с участием десятков тысяч солдат с целью отработки защиты своего восточного фланга. "Реагирование на возможное вторжение России на восточном фланге предстоит отработать в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год", - заявлял тогда глава военного комитета альянса Роб Бауэр.

Кристофер Каволи НАТО Роб Бауэр Европа Швеция
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