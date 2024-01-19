В программе развития ООН опубликовали доклад по экономике Афганистана

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экономика Афганистана не оправилась от значительного спада, начавшегося в 2020 году, в стране наблюдаются очень низкий уровень экономической деятельности и высокий уровень бедности и безработицы, сообщает Программа развития ООН (ПРООН).

"70% жителей Афганистана не могут удовлетворить свои потребности в еде, услугах здравоохранения и трудоустройстве, а банковская система страны - на грани коллапса", - говорится в докладе, посвященном экономической ситуации в Афганистане.

Среди ключевых причин плачевной социально-экономической ситуации авторы называют ограничения в банковском секторе, сбои в торговле, ослабление и изоляция государственных институтов, а также отсутствие иностранных инвестиций и донорской поддержки производственных секторов, таких как сельское хозяйство и промышленность.

Согласно документу, государственные учреждения, особенно в экономическом секторе, продолжают терять необходимый уровень компетентности, в том числе из-за увольнения специалистов женского пола.

Гуманитарный и экономический кризис в стране и ограничения прав женщин оказали серьезное влияние на женское население, отмечает ПРООН. Женщины, в частности, потребляют меньше еды, их доходы значительно ниже, чем доходы мужчин. За год доля трудоустроенных женщин сократилась почти вдвое - с 11% в 2022 году до 6% в 2023-м.

В отчете также говорится о необходимости решения проблем в банковской системе, включая сектор микрофинансирования, который имеет решающее значение для поддержки малых предприятий, возглавляемых женщинами. Их число с 2021 года сократилось на 60%.

"Участие женщин в экономической жизни должно находиться в авангарде любых усилий, направленных на преодоление кризиса в Афганистане", - подчеркивают эксперты организации.