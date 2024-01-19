В Китае решили бороться со "слепым" расширением выпуска электромобилей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Китай будет решать проблему "беспорядочной конкуренции" и "слепого" расширения в сфере производства электромобилей, заявил замминистра промышленности Синь Гобинь. Об этом сообщает "Синьхуа".

Хотя местные автопроизводители продали 9,5 млн электромобилей в 2023 году, спрос на них за рубежом остается недостаточным, отметил чиновник.

Правительство примет решительные меры, чтобы предотвратить "слепое" строительство новых мощностей по выпуску электромобилей некоторыми компаниями, а также местными органами власти, заявил он.

В 2023 году Еврокомиссия инициировала антидемпинговое расследование в отношении импорта китайских электромобилей. В ЕК заявили, что мировые рынки наполнены дешевыми электромобилями из КНР, стоимость которых искусственно занижается за счет огромных госсубсидий.

"Некоторые страны и территории продолжают злоупотреблять торговыми механизмами, прибегая к протекционистским мерам", - сказал 19 января Синь Гобинь.

По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), в 2023 году компании КНР экспортировали более 1 млн автомобилей на новых источниках энергии.