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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Москва исходит из того, что Саудовская Аравия нацелена на членство в БРИКС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Москва и Эр-Рияд продолжают контакты по поводу членства королевства в БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, мы продолжаем наши контакты с Эр-Риядом. Эта тема (членство Саудовской Аравии в БРИКС - ИФ), в том числе, затрагивалась и в ходе недавнего визита в Эр-Рияд президента Путина", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Поэтому мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией мы пока не располагаем", - добавил пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков БРИКС Саудовская Аравия
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