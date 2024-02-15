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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

В Москве нет сомнений в участии в БРИКС Саудовской Аравии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Статус Саудовской Аравии как члена БРИКС не подлежит сомнению, эта страна продолжает заниматься осмыслением формата участия в объединении, заявил на пресс-конференции замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Что касается статуса Саудовской Аравии как страны, входящей в БРИКС, у нас нет на этот счёт никаких сомнений. С 1 января это государство вошло в БРИКС, о чем заявил президент Российской Федерации в первый же день текущего года, - сказал он. - Были сигналы высокопоставленных официальных лиц Саудовской Аравии о том, что внутренние процессы осмысления всего, что связано с вхождением в БРИКС, продолжаются".

"Действительно, саудовские представители не участвовали в недавней встрече шерп и су-шерп, которая проходила в Москве, но саудовцы участвовали в других мероприятиях уже при российском председательстве, - добавил замглавы МИД. - Если та или иная страна находится в состоянии дополнительного осмысления того, что связано с вхождением в БРИКС, значит, таковы обстоятельства".

"Мы к этому относимся с полным уважением, мы будем готовы в полном объеме, в полном масштабе всей нашей работы предоставить коллегам из Саудовской Аравии возможности для реализации их подходов и интересов внутри БРИКС в тот момент, когда это для них станет комфортным и возможным", - сказал Рябков.

МИД БРИКС Сергей Рябков Саудовская Аравия
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