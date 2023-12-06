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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В Эр-Рияд глава российского государства прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где ранее в среду также провел переговоры со своим коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, ход специальной военной операции на Украине и тематику присоединения ОАЭ к БРИКС в 2024 году.

Те же темы будут и на повестке дня переговоров с саудовским наследным принцем. Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в формате ОПЕК+.

Как и в Абу-Даби, сперва запланированы переговоры в составе делегаций, после чего Путин и его визави пообщаются с глазу на глаз.

Затем глава российского государства вылетит обратно в Москву, где в четверг встретится с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

Владимир Путин Абу-Даби ОАЭ Саудовская Аравия Эр-Рияд
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