Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В Эр-Рияд глава российского государства прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где ранее в среду также провел переговоры со своим коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, ход специальной военной операции на Украине и тематику присоединения ОАЭ к БРИКС в 2024 году.

Те же темы будут и на повестке дня переговоров с саудовским наследным принцем. Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в формате ОПЕК+.

Как и в Абу-Даби, сперва запланированы переговоры в составе делегаций, после чего Путин и его визави пообщаются с глазу на глаз.

Затем глава российского государства вылетит обратно в Москву, где в четверг встретится с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.