США провели новое испытание стратегического бомбардировщика шестого поколения

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Перспективный американский стратегический стелс бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider совершил второй тестовый полет, сообщило издание Air & Space Forces Magazine, ссылаясь на представителя ВВС США.

"Могу подтвердить, что B-21 совершил полет 17 января", - сообщила изданию представитель ВВС США Энн Стефанек.

Как и в случае с первым полетом B-21, который состоялся 10 ноября прошлого года, об этом последнем испытании не было объявлено заранее, отмечает издание. По соображениям оперативной безопасности ВВС не предоставляют дополнительную информацию, касающуюся программы испытаний, включая количество полетов, совершенных самолетом.

В начале декабря 2022 года Пентагон впервые официально представил новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider в ходе презентации на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния. Последовавшие тестовые полеты самолета проводились с аэродрома завода.

Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.

По данным Федерации американских ученых, в частности, планируется, что B-21 Raider, будет способен нести 8 крылатых ракет с ядерными боеголовками дальнего радиуса действия или 8 ядерных авиабомб с мощностью от 5 до 400 килотонн.

Стоимость каждого B-21, создаваемого корпорацией Northrop Grumman, оценивается в $772 млн. По предварительным данным, ежегодно будет производиться от 10 до 12 таких самолетов. ВВС США хотят получить не менее 100 таких бомбардировщиков.

В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся около десятка стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Самолет создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стел-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики B-21 засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).