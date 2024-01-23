США приступают к строительству стратегических бомбардировщиков шестого поколения

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пентагон заключил с корпорацией Northrop Grumman контракт на строительство первой партии стратегических стелс-бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider, сообщило издание Breaking Defense, ссылаясь на представителя Минобороны США.

Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям ЛаПланте сообщил изданию, что, основываясь на результатах испытаний, он "одобрил начало производства небольшой партии В-21".

Детали контракта, количество и сроки выпуска самолетов не раскрываются. Предполагается, что в его рамках будет произведена первая серийная группа бомбардировщиков данного типа.

По данным ВВС США, первый B-21 под именем Cerberus уже совершил два испытательных полета - 10 ноября прошлого года и 17 января. Корпорация-разработчик Northrop Grumman построила уже шесть самолетов данного типа.

В начале декабря 2022 года Пентагон впервые официально представил новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider в ходе презентации на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния. Последовавшие тестовые полеты самолета проводились с аэродрома завода.

Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.

По данным Федерации американских ученых, в частности, планируется, что B-21 Raider, будет способен нести восемь крылатых ракет с ядерными боеголовками дальнего радиуса действия или восемь ядерных авиабомб мощностью от 5 до 400 килотонн.

Стоимость каждого B-21, создаваемого корпорацией Northrop Grumman, оценивается в $772 млн. По предварительным данным, ежегодно будет производиться от 10 до 12 таких самолетов. ВВС США хотят получить не менее 100 таких бомбардировщиков.

Самолет создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стел-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики B-21 засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).