Байден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил надежду, что сенат уже на следующей неделе сможет разработать законопроект о южной границе, который устроит и демократов, и республиканцев, сообщил Bloomberg.

"Я думаю, на следующей неделе хотя бы в сенате мы сможем что-то разработать", - сказал он в ходе конференции мэров городов.

При этом президент отметил, что поддержит соглашение, которое предусматривает "значительные изменения в политике на границе, включая изменения в нашей системе предоставления убежища, чтобы гарантировать, что у нас есть органы, необходимые для контроля границы".

"Я готов действовать", - заявил Байден. - Вопрос к спикеру и республиканцам палаты представителей: готовы ли они также действовать?".

Как сообщалось, республиканцы в Конгрессе США потребовали ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для военной помощи Украине и Израилю.

"Они должны выбрать, хотят ли они решить проблему или продолжать использовать ее в качестве оружия, чтобы набирать политические очки против президента", - сказал глава Белого дома о членах Республиканской партии.

Ранее на этой неделе Байден провел встречу с лидерами конгресса в надежде придать импульс усилиям по выделению $110 млрд Украине, Израилю и другим союзникам США. Спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи заявил журналистам: "Я сказал президенту то, что говорил в течение многих месяцев, а именно, что нам нужны перемены на границе, существенные изменения в политике".

"Мы понимаем, что существует обеспокоенность по поводу безопасности и суверенитета Украины. Но американский народ испытывает те же самые опасения по поводу нашего собственного внутреннего суверенитета, нашей безопасности", - отметил он, добавив, что "мы должны настаивать (...) на том, чтобы граница была главным приоритетом".