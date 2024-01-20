Белый дом предупредил Конгресс о риске скорого поражения Украины без помощи США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Чиновники Белого дома предупредили членов Конгресса США, что Украина потерпит поражение в течение нескольких недель или месяцев, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет военной помощи, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

"Помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям на закрытой встрече в среду, что (...) если Конгресс не санкционирует дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев", - говорится в сообщении.

По словам источников, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс "сообщили законодателям, что в ближайшие недели у Украины закончатся определенные возможности в области противовоздушной обороны и артиллерии", отмечает телеканал.

В Белом доме встревожены также тем, что перспектива невыполнения Байденом своего обещания о том, что США будут поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" может отразиться на доверии к возможностям Вашингтона выполнять свои обязательства со стороны ее основных союзников, в частности, Южной Кореи и Японии, сообщает телеканал.

В то же время, как сообщил Bloomberg, Байден выразил надежду, что сенат уже на следующей неделе сможет выработать законопроект по границе, который устроит и демократов, и республиканцев.

"Я думаю, на следующей неделе хотя бы в сенате мы сможем что-то выработать", - сказал он в ходе конференции мэров городов.

Как сообщалось, республиканцы в Конгрессе потребовали ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для военной помощи Украине и Израилю. Ранее на этой неделе Байден провел встречу с лидерами конгресса в надежде придать импульс усилиям по выделению этих средств.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи заявил журналистам: "Я сказал президенту то, что говорил в течение многих месяцев, а именно, что нам нужны перемены на границе, существенные изменения в политике".

"Мы понимаем, что существует обеспокоенность по поводу безопасности и суверенитета Украины. Но американский народ испытывает те же самые опасения по поводу нашего собственного внутреннего суверенитета, нашей безопасности", - отметил он, добавив, что "мы должны настаивать (...) на том, чтобы граница была главным приоритетом", - подчеркнул он.