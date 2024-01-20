СМИ сообщили о ликвидации Израилем высокопоставленного офицера КСИР в Дамаске

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла удар с воздуха по Дамаску, ликвидировав высокопоставленного иранского военного из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает в субботу иранское агентство Mehr.

Агентство со ссылкой на КСИР сообщает о четырех погибших бойцах этого элитного корпуса. Среди жертв - командующий разведподразделением КСИР в Сирии и его заместитель.

Изначально западные СМИ сообщали об одном погибшем бойце КСИР, а также о нескольких раненых. По их данным, здание, по которому пришелся удар, полностью разрушено.

Израильская сторона пока не давала комментариев по этому поводу.

Ранее в субботу сирийские официальные СМИ сообщили об авиаударе жилому кварталу в сирийской столице. Обычно бойцы КСИР в Сирии выполняют функцию военных советников. Израиль в последние годы периодически наносит удары по сирийской территории. Обычно их целью становятся объекты, связанные с КСИР и с близкой к Ирану ливанской группировкой "Хезболла".

Ранее в январе Иран нанес ракетные удары по иракскому Курдистану. По утверждению Тегерана, один из ударов пришелся на здание, использовавшееся израильской разведслужбой "Моссад".