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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Израиль нанес новый ракетный удар по Дамаску

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Военные Израиля в среду утром вновь атаковали столицу Сирии Дамаск, несколько ракет ударили по городскому району Кафр-Суса, сообщает Associated Press (AP).

По некоторым данным, удар пришелся по строению, расположенному возле иранской школы, есть пострадавшие.

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AP напоминает, что за последние годы Израиль нанес сотни ударов по целям на контролируемых Дамаском территориях Сирии. Израильские власти редко комментировали такие действия, но отмечали, что удары направлены против баз группировок, связанных с Ираном, в том числе "Хезболлы".

В январе очередной удар Израиля по Дамаску привел к гибели трех советников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Обычно бойцы КСИР в Сирии выполняют функцию военных советников.

В феврале сирийские СМИ сообщали об очередных налетах ВВС Израиля на Дамаск. 7 февраля стало известно, что сирийское ПВО сбило нескольких израильских ракет, запущенных по объектам в районе города Хомс на севере Сирии.

Израиль Дамаск Сирия
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