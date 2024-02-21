Израиль нанес новый ракетный удар по Дамаску

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Военные Израиля в среду утром вновь атаковали столицу Сирии Дамаск, несколько ракет ударили по городскому району Кафр-Суса, сообщает Associated Press (AP).

По некоторым данным, удар пришелся по строению, расположенному возле иранской школы, есть пострадавшие.

AP напоминает, что за последние годы Израиль нанес сотни ударов по целям на контролируемых Дамаском территориях Сирии. Израильские власти редко комментировали такие действия, но отмечали, что удары направлены против баз группировок, связанных с Ираном, в том числе "Хезболлы".

В январе очередной удар Израиля по Дамаску привел к гибели трех советников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Обычно бойцы КСИР в Сирии выполняют функцию военных советников.

В феврале сирийские СМИ сообщали об очередных налетах ВВС Израиля на Дамаск. 7 февраля стало известно, что сирийское ПВО сбило нескольких израильских ракет, запущенных по объектам в районе города Хомс на севере Сирии.