Корабль Crew Dragon с экипажем туристов сблизился с МКС для стыковки

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем коммерческих туристов, выведенный накануне на орбиту, в субботу сблизился с Международной космической станцией (МКС) для предстоящей стыковки, сообщило НАСА.

Как говорится в сообщении, корабль приблизился к станции на расстояние 400 метров.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции будет осуществлена в автоматическом режиме в 05:40 по времени Восточного побережья США (в 13:40 по Москве).

В состав экипажа корабля, выполняющего полет по программе компании Axiom в рамках соглашения со SpaceX, входят бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравчи, который стал первым астронавтом в истории Турции.

В рамках нынешней третьей миссии Axiom (Ax-3) экипаж из четырех человек будет находиться на МКС около двух недель, в течение которых они будут работать вместе с действующим экипажем станции. Туристы проведут на ее борту 30 научных экспериментов.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в четверг по времени Восточного побережья США (в пятницу по московскому времени) со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.