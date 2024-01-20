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Корабль Crew Dragon с туристами на борту состыковался с МКС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с космическими туристами на борту в субботу пристыковался к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческой программы Axiom, сообщило НАСА.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции, которая проводилась в автономном режиме, была осуществлена в 05:43 по времени Восточного побережья США (в 13:43 по Москве).

В состав экипажа корабля, выполняющего полет по программе компании Axiom в рамках соглашения со SpaceX, входят бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравчи, который стал первым астронавтом в истории Турции.

В рамках нынешней третьей миссии Axiom (Ax-3) экипаж из четырех человек будет находиться на МКС около двух недель, в течение которых они будут работать вместе с действующим экипажем станции. Туристы проведут на ее борту 30 научных экспериментов.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в четверг по времени Восточного побережья США (в пятницу по московскому времени) со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

После завершения миссии на МКС корабль с туристами должен будет совершить приводнение в Атлантике.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Полет экипажа второй миссии Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

МКС НАСА SpaceX Falcon 9 Crew Dragon Axiom
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