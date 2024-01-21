Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:21

NASA восстановило связь с марсианским вертолётом Ingenuity

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Специалисты лаборатории реактивного движения NASA в воскресенье восстановили связь с американским марсианским вертолётом Ingenuity.

"Мы возобновили связь с марсианским вертолётом, дав команду марсоходу Perseverance проводить длительные сеансы прослушивания для получения сигнала от Ingenuity", - говорится в сообщении лаборатории NASA.

По данным NASA, команда инженеров миссии Ingenuity анализирует полученные данные, чтобы понять причину внезапной потери связи в ходе 72-го полёта аппарата над поверхностью Красной планеты.

Ранее в субботу лаборатория сообщила, что связь между вертолетом и марсоходом Perseverance, который действует в качестве связующего звена между ним и Землей, прекратилась 18 января при завершении планового полета.

Американская автоматическая межпланетная станции с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") и вертолетом Ingenuity ("Изобретательность") совершила посадку на Красную планету в феврале 2021 года. Perseverance исследует поверхность планеты и собирает образцы породы для последующей доставки на Землю. В свою очередь, Ingenuity выполняет функции разведывательного вертолета, помогая марсоходу в его миссии.

Нынешний полет марсианского вертолета стал 72-м по счету. Общая продолжительность полетов Ingenuity в атмосфере Красной планеты составила более 128 минут, в течение которых он преодолел 17,7 км.

Ingenuity NASA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле прошел митинг против военной операции в секторе Газа

В Израиле прошел митинг против военной операции в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

В Испании прошли многотысячные демонстрации против действий Израиля в Газе

В Испании прошли многотысячные демонстрации против действий Израиля в Газе

Глава Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

Глава Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

США заявили об уничтожении противокорабельной ракетной установки хуситов

США планируют утилизировать 34 тонны оружейного плутония

СМИ сообщили о ликвидации Израилем высокопоставленного офицера КСИР в Дамаске

Что случилось этой ночью: суббота, 20 января

Белый дом предупредил Конгресс о риске скорого поражения Украины без помощи США

Байден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделе

Байден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделе

В Еврокомиссии считают, что ЕС сможет произвести 1,3 млн снарядов в 2024 году

В Еврокомиссии считают, что ЕС сможет произвести 1,3 млн снарядов в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });