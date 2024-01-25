Запуск американского грузового корабля Cygnus к МКС намечен на 29 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Запуск американского грузового космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) запланирован на 29 января, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA, Northrop Grumman, и SpaceX планируют следующий запуск для отправки на МКС материалов для проведения научных исследований, продовольствия и оборудования в понедельник, 29 января, в 12:29 по времени Восточного побережья США (в 20:29 по Москве)", - говорится в сообщении управления.

Cygnus доставит на станцию около 3,7 тонн полезной нагрузки и пробудет в составе ее орбитальной группировки до мая.

Запуск грузового корабля планируется осуществить с помощью ракеты носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Стыковка Cygnus с МКС намечена на 31 января. Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 с последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Этот полет к МКС станет уже 20-м для космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.