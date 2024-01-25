Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Запуск американского грузового корабля Cygnus к МКС намечен на 29 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Запуск американского грузового космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) запланирован на 29 января, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA, Northrop Grumman, и SpaceX планируют следующий запуск для отправки на МКС материалов для проведения научных исследований, продовольствия и оборудования в понедельник, 29 января, в 12:29 по времени Восточного побережья США (в 20:29 по Москве)", - говорится в сообщении управления.

Cygnus доставит на станцию около 3,7 тонн полезной нагрузки и пробудет в составе ее орбитальной группировки до мая.

Запуск грузового корабля планируется осуществить с помощью ракеты носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Стыковка Cygnus с МКС намечена на 31 января. Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 с последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Этот полет к МКС станет уже 20-м для космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

NASA SpaceX Cygnus Falcon 9
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 25 января

Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти

Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы заявили об обстреле нескольких военных кораблей США

Хуситы заявили об обстреле нескольких военных кораблей США

НАТО приступили к перемещению сил в рамках учения Steadfast Defender 2024

НАТО приступили к перемещению сил в рамках учения Steadfast Defender 2024

Почти 90% французов поддерживают протестное движение сельхозпроизводителей

Почти 90% французов поддерживают протестное движение сельхозпроизводителей
Операция США и союзников против хуситов

Эсминец США сбил две ракеты хуситов близ двух судов

США планируют в феврале запустить к Луне новый посадочный аппарат

США планируют в феврале запустить к Луне новый посадочный аппарат

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

FT сообщает, что санкции ЕС не будут включать запрет на поставки алюминия из РФ

FT сообщает, что санкции ЕС не будут включать запрет на поставки алюминия из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });