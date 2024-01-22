Лавров прибыл в США для участия в мероприятиях по линии СБ ООН

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета безопасности ООН, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ранее сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом Россией заседании Совета по украинской проблематике.

По словам Захаровой, на дебатах по ближевосточной тематике "предполагается продолжить обсуждение путей выхода из текущего масштабного кризиса в зоне палестино-израильского конфликта".

"Что касается обсуждения украинской тематики, считаем это хорошей возможностью в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой площадке ООН позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете законных российских интересов в сфере безопасности", - сообщила официальный представитель МИД РФ.