Что случилось этой ночью: понедельник, 22 января

Рост числа жертв обстрела в Донецке, протесты во Франции, Рон Десантис вышел из президентской гонки США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- До 27 увеличилось число жертв обстрела микрорайона в Донецке. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.

- Губернатор Флориды Десантис прекратил борьбу за пост президента США. Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться.

- Около 75 тыс. французов вышли на акции против закона об иммиграции. В столице насчиталось 16 тыс. участников.

- Нетаньяху отверг идею прекращения боевых действий в Газе в обмен на заложников. Он намерен расширить операцию на юге сектора Газа.

- Лавров прибыл в США для участия в мероприятиях по линии СБ ООН. На заседаниях будут обсуждаться Украина и Ближний Восток.