Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Доллар и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного снижается на фоне усиления напряженности в зоне конфликта России и Украины после обстрела рынка в Донецке.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,425 руб./$1 (+22,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,46 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,05 коп. - до 12,2365 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта немного теряет относительно доллара и юаня в условиях усиления негатива в зоне конфликта России и Украины после того, как в воскресенье утром ВСУ обстреляли рынок в Донецке. В результате удара погибли 27 человек, еще 25 получили ранения.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал в своем телеграм-канале, что последние события в Донецке станут одной из центральных тем запрошенного российской стороной заседания Совета безопасности ООН 22 января, в котором примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Нефтяные котировки утром в понедельник остаются в нейтральном положении. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,43 за баррель, что на 0,15% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,39 за баррель, что на 0,15% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы продемонстрировали существенный подъем по итогам торгов в пятницу, при этом Standard & Poor's 500 достиг рекорда. Поддержку рынку оказали позитивные экономические и корпоративные новости.

В целом за прошлую неделю Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%, S&P 500 - на 1,2%, Nasdaq Composite - на 2,3%.

Инвесторы фондового рынка рассчитывают на "мягкую посадку" экономики США, полагает главный портфельный управляющий Northwestern Mutual Wealth Management Co. Мэтт Стаки. "Повышение потребительского доверия (индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее - ИФ) - это хорошо для экономики. Более уверенные потребители с большей вероятностью будут тратить деньги", - цитирует его слова издание MarketWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,14%, китайский CSI300 снижается на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 2,01%, южнокорейский Kospi растет на 0,15%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,66%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,25%.