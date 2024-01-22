Электропитание отключено на японском лунном посадочном аппарате

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На японском лунном аппарате SLIM, который в минувшую пятницу совершил посадку на естественный спутник Земли, отключено электропитание в целях энергосбережения. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

После посадки солнечная панель аппарата перестала вырабатывать электроэнергию. В результате модуль не мог подзаряжать аккумуляторную батарею, которая питает работу бортовых систем.

С учетом уменьшения уровня заряда батареи до 12% было принято решение ее отключить, сообщили в понедельник в JAXA.

При этом в агентстве отметили, что, по данным телеметрии, солнечная панель аппарата направлена на запад. "Если в будущем солнечный свет начнет поступать на лунную поверхность с западной стороны, мы считаем, что существует возможность выработки электроэнергии. И в настоящее время готовимся к восстановлению (поступления энергии)", - считают японские инженеры.

По мнению западных экспертов, японский лунный аппарат во время посадки, возможно, перевернулся, в результате чего его солнечная панель не сориентирована на Солнце.

Посадка была осуществлена на склоне небольшого лунного кратера Сиоли на видимой стороне Луны.

Главной задачей японского лунного посадочного модуля SLIM, разработанного Mitsubishi Heavy Industries (MHI) совместно с JAXA, была отработка технологии высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров (а не километров, как обычно) от запланированной точки на поверхности естественного спутника Земли.

В рамках миссии SLIM планировалось получить данные о количестве химических элементов в реголите (лунный грунт). Аппарат оснащен несколькими камерами. Кроме того, он доставил на Луну пару микророверов. И аппарат, и микророверы рассчитаны на работу на лунной поверхности в течение двух недель.

Японский лунный посадочный модуль SLIM был запущен 7 сентября с помощью ракеты-носителя H-IIA компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) вместе с рентгеновским телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), предназначенным для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии.

В результате миссии SLIM Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.