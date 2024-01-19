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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Японский космический аппарат совершил посадку на Луну

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) в пятницу по московскому времени совершил успешную посадку на естественный спутник Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"SLIM совершил посадку, он находится на поверхности Луны", - сообщило агентство в ходе прямой трансляции.

Посадка была осуществлена в небольшом лунном кратере Сиоли на видимой стороне Луны.

Таким образом, Япония стала пятой страной в мире после СССР, США, Китая и Индии, посадившей свой аппарат на естественном спутнике Земли.

Главной задачей японского лунного посадочного модуля SLIM, разработанного Mitsubishi Heavy Industries (MHI) совместно с JAXA, является отработка технологии высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров (а не километров, как обычно) от запланированной точки на поверхности Луны. Во время спуска он также изучал кратеры и рельеф Луны.

В рамках миссии SLIM планируется получить данные о количестве химических элементов в реголите (лунный грунт). Аппарат оснащен несколькими камерами. Кроме того, он доставил на Луну пару микророверов. И аппарат, и микророверы рассчитаны на работу на лунной поверхности в течение двух недель.

Японский лунный посадочный модуль SLIM был запущен 7 сентября с помощью ракеты-носителя H-IIA компании MHI вместе с рентгеновским телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), предназначенным для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии.

Предыдущая японская лунная миссия была неудачной. В апреле прошлого года японский посадочный аппарат Hakuto-R частной компании ispace разбился при попытке посадки на поверхность Луны. Во время снижения аппарата для посадки инженеры зарегистрировали малое количество оставшегося топлива, после чего скорость аппарата при снижении увеличилась, а затем специалисты утратили связь с Hakuto-R.

JAXA SLIM Mitsubishi Heavy Industries Япония Луна
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