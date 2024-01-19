Солнечная панель вышла из строя у японского аппарата при посадке на Луну

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Солнечная панель японского лунного модуля SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) после посадки на естественный спутник Земли перестала вырабатывать электроэнергию, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Об этом сообщили в ходе пресс-конференции представители JAXA.

В результате модуль не может подзаряжать аккумуляторную батарею, которая питает работу бортовых систем. На данный момент электроэнергии остается лишь на несколько часов, указали представители JAXA.

Ранее в ходе прямой трансляции JAXA сообщило, что "SLIM совершил посадку, он находится на поверхности Луны". При этом было отмечено, что статус аппарата выясняется.

Посадка была осуществлена на склоне небольшого лунного кратера Сиоли на видимой стороне Луны в субботу в 00:20 по токийскому времени (в пятницу в 18:20 по Москве).

В настоящее время наземные станции слежения, в том числе NASA, продолжают получать телеметрию с японского лунного аппарата.

Главной задачей японского лунного посадочного модуля SLIM, разработанного Mitsubishi Heavy Industries (MHI) совместно с JAXA, была отработка технологии высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров (а не километров, как обычно) от запланированной точки на поверхности естественного спутника Земли. Во время спуска он также изучал кратеры и рельеф Луны.

В рамках миссии SLIM планировалось получить данные о количестве химических элементов в реголите (лунный грунт). Аппарат оснащен несколькими камерами. Кроме того, он доставил на Луну пару микророверов. И аппарат, и микророверы были рассчитаны на работу на лунной поверхности в течение двух недель.

Японский лунный посадочный модуль SLIM был запущен 7 сентября 2023 года с помощью ракеты-носителя H-IIA компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) вместе с рентгеновским телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), предназначенным для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии.

В результате успешной миссии SLIM Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.

Предыдущая японская лунная миссия была неудачной. В апреле прошлого года японский посадочный аппарат Hakuto-R частной компании ispace разбился при попытке посадки на поверхность Луны. Во время снижения аппарата для посадки инженеры зарегистрировали малое количество оставшегося топлива, после чего скорость аппарата при снижении увеличилась, а затем специалисты утратили связь с Hakuto-R.