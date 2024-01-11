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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В "Хезболле" заявили о запуске десятков ракет по северу Израиля

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" объявило о запуске 11 января десятков ракет по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля, передает EFE.

Удары наносились в ответ на атаку Армии обороны Израиля, жертвами которой стали два медика, заявили в группировке и добавили, что и дальше "готовы незамедлительно реагировать на любую агрессию, направленную против мирного населения".

ЦАХАЛ и "Хезболла" на фоне операции израильских военных в секторе Газа активизировали обмен ударами.

Хроника 07 октября 2023 года – 11 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Хезболла ЦАХАЛ Газа Израиль Кирьят-Шмона Ливан
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