В "Хезболле" заявили о запуске десятков ракет по северу Израиля

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" объявило о запуске 11 января десятков ракет по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля, передает EFE.

Удары наносились в ответ на атаку Армии обороны Израиля, жертвами которой стали два медика, заявили в группировке и добавили, что и дальше "готовы незамедлительно реагировать на любую агрессию, направленную против мирного населения".

ЦАХАЛ и "Хезболла" на фоне операции израильских военных в секторе Газа активизировали обмен ударами.