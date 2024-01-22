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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Поставки пшеницы через Суэцкий канал упали на 40% за 2 недели

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Изменение маршрутов передвижения все большего числа судов из-за ситуации в Красном море привело к падению поставок пшеницы через Суэцкий канал в последние две недели почти на 40% в годовом выражении – до 0,5 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Всемирной торговой организации (ВТО).

По данным Wheat Dashboard, в декабре 2023 года около 8% поставок пшеницы из Европейского союза, России и Украины в страны Азии и Восточной Африки были доставлены по маршрутам, отличным от Суэцкого канала. Для сравнения, до декабря средний показатель составлял 3%. По оценкам, в первой половине января доля перевозок по альтернативным маршрутам поднялась до 42%.

Поставки пшеницы из ЕС по маршрутам, отличным от Суэцкого канала, составили 330 тыс. тонн с начала декабря до середины января по сравнению с 50 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. За то же время около 190 тыс. тонн пшеницы было перенаправлено по альтернативным маршрутам из России против нулевого объема год назад. Между тем все поставки из Украины продолжали идти через Суэцкий канал.

По оценке ВТО, около 76 млн тонн зерна, масличных культур и продукции из них ежегодно отправляется из Европейского союза, России и Украины в Азию и Восточную Африку, что составляет 17% мировой торговли этими товарами.

Wheat Dashboard – это информационный инструмент, разработанный ВТО и Международным советом по зерну (IGC), был запущен в мае 2023 года в рамках международного реагирования на растущую глобальную обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности.

ВТО Суэцкий канал Красное море
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