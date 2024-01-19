Экспортеры рыбы ощутили подорожание фрахта перевозок из-за ситуации в Красном море

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нападения хуситов на суда в Красном море пока не сказались на экспорте российского зерна балкерными партиями. В контейнерных отгрузках зернобобовых культур негатив уже просматривается. Экспортеры рыбы сетуют на резкий рост ставок фрахта на контейнерных сервисах и ждут снижения рентабельности из-за увеличения расходов на логистику.

"Экспортеры зерна пока не столкнулись с проблемами доставки балкерных партий зерна, хотя ситуация может развернуться в любой момент в случае обострения противостояния. Надеемся, что все стороны конфликта понимают, какое значение имеют поставки зерна в нуждающиеся страны", - заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По его словам, хуже ситуация с контейнерными отправками нишевых культур и зернобобовых.

"Зачастую они идут по мультимодальным каналам, смешиваясь с другими грузами, - пояснил он. - Крупные мультимодальные операторы первыми объявили о переходе на альтернативные логистические каналы, поэтому мы не удивлены росту тарифов на контейнерные перевозки".

Как заявил "Интерфаксу" президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак, через Красное море идут поставки рыбопродукции из Азии и с российского Дальнего Востока в Европу.

"Ситуация в Красном море вынудила операторов контейнерных сервисов менять маршрут в обход африканского региона, что увеличило расстояние и время доставки. Это сказалось на ставках фрахта, которые на контейнерных сервисах резко выросли", - сказал Буглак, уточнив, что стоимость перевозки рефконтейнера по морю из корейского порта Пусан в Европу в январе повысилась на 45-50% по сравнению с концом декабря прошлого года.

Он назвал Евросоюз значимым рынком для российской белой рыбы. Так, в 2023 году российские предприятия отгрузили для ЕС порядка 90 тысяч тонн филе минтая первой заморозки. "Несмотря на введенные ЕС с 1 января 2024 года пошлины в 13,7% на ввоз российской филе минтая, поставки на этот рынок продолжаются", - сказал глава ассоциации.

Буглак не исключил, что ситуация в Красном море и вызванный ею рост расходов на логистику могут привести или к увеличению стоимости российской и азиатской рыбопродукции для европейских потребителей, или к снижению рентабельности отдельных видов рыбопродукции при поставках в ЕС.

Ситуация в Красном море обострилась на фоне палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Йеменское мятежное движение хуситов в знак поддержки палестинцев ведет огонь по судам ряда стран, проходящим через Красное море.