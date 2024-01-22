В США заявили, что Иран напрямую вовлечен в атаки хуситов в Красном море

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Иран имеет непосредственное отношение к атакам йеменских мятежников-хуситов в Красном море, заявил агентству Associated Press (AP) глава ВМС Центрального командования США (CENTCOM) вице-адмирал Брэд Купер.

"Иран, несомненно, предоставляет финансирование и ресурсы, занимается снабжением, обучает. Очевидно, он весьма непосредственно вовлечен в происходящее. В этом секрета нет", - сказал представитель CENTCOM, в зону ответственности которого входит, в частности, Ближний Восток.

Однако, отмечает агентство, вице-адмирал воздержался от того, чтобы обвинить Иран в прямом руководстве каким-либо нападением в Красном море или Аденском заливе.

Купер отметил, что у США нет планов сопровождать суда у берегов Йемена, вместо этого американские военные намерены создать там зону безопасности.

При этом, по его словам, угроза хуситов для коммерческого судоходства в регионе оказалась наиболее значительной "за два поколения". При этом Купер напомнил о событиях 1984-1988 годов, когда во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов Иран и Ирак атаковали коммерческие суда в Персидском заливе и Ормузском проливе.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

По данным AP, с ноября хуситы нанесли не менее 34 ударов по коммерческому судоходству.

В свою очередь США и Великобритания начали наносить авиаудары по военным объектам, принадлежащим хуситам; американские военные осуществили семь серий атак по позициям мятежников.

Накануне заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер признал в интервью телеканалу ABC, что Вашингтону понадобится время, чтобы справиться с этой угрозой.