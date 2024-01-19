США вновь нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - США в пятницу атаковали места расположения противокорабельных ракет мятежников-хуситов в Йемене, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

Это шестой раз за 10 дней, когда США наносят удары по силам хуситов.

CNN не приводит данные о том, насколько результативным оказалось очередное применение силы США против мятежников. В то же время телеканал напоминает, что ранее у наблюдателей уже возникли вопросы относительно общей стратегии Соединенных Штатов в отношении сдерживания йеменских мятежников и уничтожения их боевых арсеналов.

Между тем, два представителя властей США заявили агентству Associated Press, что удары в пятницу выполнили американские палубные истребители-бомбардировщики F/A-18, которые взлетели с авианосца USS Dwight Eisenhower. Американцы военные при этом придерживались схожей тактики, что и при предыдущих налетах на ракетные установки хуситов.

СМИ, связанные с мятежниками, сообщали, что в пятницу авиаудары зафиксированы в портовом городе Ходейда на западе страны.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. На прошлой неделе США и Великобритания начали наносить авиаудары по военным объектам, принадлежащим хуситам.

Однако, по данным западных СМИ, нормальный режим грузоперевозок через Красное море нарушен, все больше коммерческих судов меняет маршруты и движется вокруг Африки.