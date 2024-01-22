Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В Белом доме заявили, что сдерживание хуситов потребует времени

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - США понадобится время, чтобы справиться с угрозой йеменских мятежников-хуситов для судоходства в районе Красного моря, заявил телеканалу ABC заместитель советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Файнер.

"Я думаю, надо помнить: сдерживание - это не просто щелкнуть переключателем. Оно требует определенной модели поведения, практических действий в течение долгого времени, нельзя дать тут оценку на основе событий лишь в конкретный момент времени", - сказал он.

Файнер уклонился от ответа на вопрос, когда завершится эта кампания США, лишь отметив, что Вашингтон, помимо сдерживания, добивается снижения боевого потенциала хуситов.

Он прокомментировал удар в минувшую субботу по американской авиабазе "Аль-Асад" в Ираке, в том числе с использованием баллистических ракет. Он отметил, что в Белом доме крайне серьезно воспринимают подобное развитие событий, и позднее могут дать дополнительный комментарий на этот счет. В то же время Файнер заявил, что не хотел бы предвосхищать решения президента США Джо Байдена по данной проблеме.

Он напомнил, что США уже наносили ответные удары по поддерживаемым Ираном группам в Ираке и Сирии, и что Белый дом различными путями призывал Тегеран к ответственности за атаки проиранских формирований.

Эскалация на Ближнем Востоке

Эскалация напряженности в ближневосточном регионе началась после нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

США и некоторые их партнеры в ответ на действия хуситов нанесли несколько серий авиаударов по их позициям. Заявленная цель этих операций - восстановить безопасность для судоходства по Красному морю. "Вы спрашиваете, остановили ли хуситов американские удары? Нет. Продолжатся ли эти удары? Да", - заявлял в минувший четверг Байден.

Однако, по данным западных СМИ, грузоперевозчики все чаще отправляют суда с разными грузами, от нефти и газа до домашнего скота, в обход Красного моря - вокруг Африки. Между тем в руководстве йеменских мятежников-хуситов выражали уверенность, что добиваются прекращения движения судов к Израилю по Красному морю, применяя силу лишь в редких случаях.

Хроника 17 декабря 2023 года – 22 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Джо Байден США Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков подтвердил планирование скорых переговоров Путина и Лукашенко

Талибы доставили выживших в крушении российского самолета в Кабул

Нефть Brent подешевела до $78,2 за баррель

Индексы США существенно выросли в пятницу

Индексы США существенно выросли в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 января

Губернатор Флориды Десантис прекратил борьбу за пост президента США

Губернатор Флориды Десантис прекратил борьбу за пост президента США
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ расширит операции на юге сектора Газа

ЦАХАЛ расширит операции на юге сектора Газа

Росавиация сообщила о четверых выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане

Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские медики сообщили более чем о 25 тыс. жертв израильских ударов в Газе

Палестинские медики сообщили более чем о 25 тыс. жертв израильских ударов в Газе

Талибы направили спасателей в район предполагаемого крушения самолета Falcon 10

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });