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Трамп намерен переманить к себе избирателей Десантиса

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении заручиться поддержкой избирателей губернатора Флориды Рона Десантиса, который ранее объявил, что выбывает из президентской гонки, сообщает в понедельник Fox News.

"Я думаю, что все эти люди придут ко мне", - заявил Трамп в интервью телеканалу, говоря о сторонниках Десантиса. Он также поблагодарил губернатора Флориды за то, что вместе с сообщением о намерении прекратить президентскую кампанию, он поддержал кандидатуру экс-президента.

Вместе с тем Трамп отметил, что вряд ли выберет Десантиса как своего кандидата в вице-президенты.

"Это, скорее всего, маловероятно, но я должен быть честен - все возможно", - отметил он. То же самое он сказал о экс-постпреде США при ООН Никки Хейли, которая является его основным соперником на республиканских праймериз.

Трамп дал интервью перед республиканскими праймериз в штате Нью-Гэмпшир, которые пройдут во вторник. По данным опроса CNN, 50% избирателей собираются отдать свои голоса Трампу, 39% - Хейли, 3% - другим кандидатам, а 2% еще не определились. Также 6% заявили о намерении поддержать Десантиса, так как опрос проводился еще до того, как он объявил о завершении кампании.

Также респонденты отметили, что в случае, если их кандидат не сможет участвовать в праймериз, то 7% из них отдадут голос Хейли, а 12% - Трампу. Еще 21% заявили, что в таком случае не будут голосовать или не имеют запасного варианта, 13% не смогли ответить на вопрос, а 5% выбрали другого кандидата.

При этом 70% респондентов заявили, что праймериз в Нью-Гэмпшире, вероятнее всего, выиграет Трамп, 21% - что Хейли.

Опрос был проведен Университетом Нью-Гэмпшира в период с 16 по 19 января.

Завершатся внутрипартийные выборы в июне. Затем, в июле, пройдет национальный съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты от республиканцев. Однако зачастую о кандидате становится известно раньше. Национальный съезд Демократической партии намечен на август.

Американские СМИ отмечают, что первые кокусы и праймериз играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя и не гарантирует им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам партии впервые выразить свою поддержку тому или иному кандидату. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей избирательной программы.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

США Дональд Трамп Рон Десантис
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