Губернатор Флориды Десантис прекратил борьбу за пост президента США

Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что покидает президентскую гонку, и поддержал экс-президента Дональда Трампа.

"Сегодня я приостанавливаю мою кампанию", - заявил он в видео, опубликованном в воскресенье в его аккаунте в социальной сети X. Заявление о "приостановке" кампании - стандартная формулировка, указывающая на прекращение участия в борьбе за пост президента США.

Десантис также отметил, что поддержит кандидатуру Трампа, несмотря на то, что у них есть определенные разногласия.

Ранее именно Десантис считался основным противником Трампа на праймериз. Теперь же главным оппонентом Трампа станет бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Рон Десантис с 2019 года занимает пост губернатора Флориды. До этого с 2013 по 2018 год был членом палаты представителей США от этого штата.