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Трамп перед праймериз в Нью-Гэмпшире заявил об уверенности в победе на выборах

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп в последней речи перед праймериз в штате Нью-Гэмпшир сосредоточился на президентских выборах, подчеркнув свою уверенность в победе, в то время как его единственная соперница Никки Хейли призвала избирателей спасти страну от повторного избрания Трампа, сообщает агентство Associated Press.

В ночь на вторник Трамп провел митинг в городе Лакония (Нью-Гэмпшир), на нем его поддержали бывшие участники президентской гонки от Республиканской партии сенатор Тим Скотт и предприниматель Вивек Рамасвами.

Трамп призвал избирателей рассматривать внутрипартийные выборы, в победе в которых, по его словам, он не сомневается, как сигнал действующему президенту, демократу Джо Байдену, о том, что его ожидает в ноябре.

В выступлении Трамп повторил, что его оппоненты, а не он сам, являются "врагами демократии", поскольку Минюст США предъявил ему обвинения по нескольким уголовным статьям, некоторые из которых связаны с его попытками пересмотреть результаты выборов 2020 года.

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"Наши враги хотят отнять у меня свободу, потому что я никогда не позволю им отнять вашу свободу", - заявил Трамп.

Трамп также затронул темы миграционного кризиса и инфляции. В частности, он подчеркнул, что Хейли "слаба" в вопросах миграции, и пообещал укрепить границу США с Мексикой и снизить цены на энергоносители.

Кроме того, он раскритиковал Хейли за то, что она руководствуется интересами "политической элиты".

Хейли в свою очередь заявила, что Трамп "зациклился на вендеттах" и его судебных разбирательствах, что "помешало ему сосредоточиться на будущем".

"Речь идет о том, кого вы хотите больше – прежнего или кого-то, кто поведет вас вперед с новыми решениями", - отметила Хейли.

"Мы можем либо делать то, что всегда делали, и жить в том хаотичном мире, в котором жили, либо идти вперед без драмы, вендетты и с некоторыми результатами для американского народа", - добавила она.

"Нам нужно спасти страну, и у нас есть возможность сделать это", - подчеркнула Хейли.

Дональд Трамп

Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. До этого он занимался бизнесом, в частности, развитием сети отелей, казино и небоскребов.

Он принимал участие и в выборах 2020 года, однако победу на них одержал Байден. После голосования Трамп и его соратники активно оспаривали результаты, говоря о массовых нарушениях.

За последние несколько лет Трамп стал фигурантом нескольких судебных дел. Одно из них касается событий 6 января 2021 года. Бывшего президента США обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться штурмом Капитолия его сторонниками для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах. Трамп вину ни по одному из этих дел не признает и считает, что заведенные против него дела – политически мотивированные.

В случае переизбрания Трамп обещал фундаментально изменить отношения США с Европой, а также пересмотреть подход Вашингтона к НАТО. Будучи президентом, он сократил расходы США на НАТО, а также неоднократно указывал, что Вашингтон несправедливо платит больше, чем другие члены альянса.

Никки Хейли

Хейли в 2011 году стала первой женщиной-губернатором Южной Каролины и самым молодым губернатором в США: на тот момент ей было 38 лет. На посту губернатора она проработала до 2017 года. До этого она три срока подряд избиралась в Палату представителей штата. В 2017-2018 годах она была постпредом США при ООН и считалась близким соратником Трампа, который тогда был президентом.

По образованию Хейли – бухгалтер. До того, как уйти в политику, работала по специальности, в том числе была финансовым директором семейной компании Exotica International. Также занимала посты финдиректора и президента Национальной ассоциации женщин-предпринимателей.

Относительно внешней политики Хейли уверена, что в случае избрания привнесет "моральную ясность в том, кто наши друзья, а кто – наши враги".

Внутрипартийные выборы в США завершатся в июне. Затем, в июле, пройдет национальный съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты от республиканцев. Однако зачастую о кандидате становится известно раньше. Национальный съезд Демократической партии намечен на август.

Республиканские праймериз пройдут в Нью-Гэмпшире позже во вторник. Американские СМИ отмечают, что первичные выборы играют ключевую роль в борьбе претендентов, хотя и не гарантируют им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам впервые выразить поддержку тому или иному кандидату от партии. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для избирательной программы.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

США Дональд Трамп Никки Хейли
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