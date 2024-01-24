Казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать подземные толчки на границе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в среду в 07:35 по алма-атинскому времени (04:35 по Москве) на границе Казахстана и Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 11,3 залегал на глубине 5 км и находился в 250 км на юго-восток от Алма-Аты.

Координаты эпицентра: 41.43 градуса северной широты и 78.78 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 на территории Казахстана нет.

Во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана зарегистрировала не менее 20 афтершоков магнитудой более 4 после мощного землетрясения, произошедшего в Китае.