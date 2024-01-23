Премьер Швеции приветствовал одобрение заявки на вступление страны в НАТО

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что рад решению парламента Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в НАТО.

"Сегодня мы стали на шаг ближе к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО," - говорится в официальном аккаунте премьера в соцсети X.

Ранее сообщалось, что члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО. Теперь документ отправят на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции.