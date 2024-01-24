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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Песков назвал суверенным решением одобрение парламентом Турции заявки Швеции в НАТО

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Одобрение парламентом Турции заявки Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это решение парламента Турции. Турция все-таки является членом североатлантического альянса. Это очевидный факт. Она имеет свои обязательства и свои переговорные процессы с союзниками по этому альянсу", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее решение парламента Турции.

"Это суверенное решение Турции", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО. За одобрение шведской заявки на вступление в альянс выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против. Теперь документ отправят на подпись президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции.

Дмитрий Песков Швеция Турция НАТО
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