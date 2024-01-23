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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:15

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

Соответствующий законопроект поддержали 287 депутатов, 55 проголосовали против.

Теперь документ отправят на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции.

В понедельник местные СМИ сообщали, что дебаты по этому вопросу были запланированы на вторник. Отмечалось, что Партия справедливости и развития турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана намеревалась добиться одобрения ратификации в парламенте.

Также во вторник венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона посетить Венгрию для переговоров о присоединении Швеции к НАТО.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Турция Швеция НАТО
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