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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:15

Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с генсеком ООН Гутерришем

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Стороны обменялись рукопожатием в комнате приемов штаб-квартиры Организации. Встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.

Ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что нетрудно представить количество вопросов, которые необходимо обсудить главе МИД РФ и Гутерришу. Он также добавил, что генсек затронет на встрече "все, что захочет обсудить министр иностранных дел".

Антониу Гутерриш Сергей Лавров ООН Нью-Йорк МИД РФ
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