Производитель полупроводников Texas Instruments снизил квартальную чистую прибыль на 25%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американский разработчик и производитель полупроводниковых компонентов Texas Instruments во втором квартале 2023 года снизил чистую прибыль на 25% и дал слабый прогноз на третий квартал.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,72 млрд, или $1,87 в расчете на акцию, против $2,29 млрд, или $2,45 на акцию, годом ранее.

Выручка снизилась до $4,53 млрд с $5,21 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $1,76 на акцию при выручке в $4,37 млрд. Сама Texas Instruments три месяца назад прогнозировала, что ее прибыль составит $1,62-1,88 на акцию, выручка - $4,17-4,53 млрд.

Продажи аналоговых интегральных микросхем в минувшем квартале сократились на 18% - до $3,28 млрд (при прогнозе в $3,62 млрд), при этом доходы в сегменте встраиваемых процессоров увеличились на 9% и достигли $894 млн (ожидалось $815,7 млн).

Texas Instruments ожидает, что в третьем квартале выручка будет в диапазоне $4,36-4,74 млрд, прибыль в расчете на акцию - $1,68-1,92. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $4,59 млрд и $1,91 на акцию соответственно.

Аналитики ожидают, что компания зафиксирует снижение прибыли и выручки в третьем и четвертом кварталах и только после этого сможет добиться их повышения, пишет MarketWatch.

С начала 2023 года капитализация Texas Instruments выросла почти на 13% (до $166,9 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq взлетел более чем на 35%.