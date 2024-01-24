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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Глава МИД Молдавии уходит в отставку

Глава МИД Молдавии уходит в отставку
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявил о своей отставке.

"Я заявляю о своей отставке с чувством глубокого удовлетворения. За два с половиной года удалось решить основополагающие задачи для Молдавии. Мы смогли с твердостью и необратимо поставить Молдову на путь европейской интеграции. Удалось вывести Молдавию из самого позорного периода, когда дипломатия служила олигархам", - заявил Попекску на брифинге в среду.

"Два с половиной года назад мало кто мог поверить, что мы сможем получить статус кандидата в члены ЕС, начать переговоры о вступлении в ЕС, провести в Молдавии саммит Европейского политического сообщества, в котором приняли участие 48 глав государств и правительств", - сказал он.

Попеску считает, что выполнил поставленные задачи. "Мне нужна пауза. Но вместе с президентом Майей Санду я буду продолжать оказывать содействие в продвижении Молдавии по пути европейской интеграции", - добавил он.

Отставка будет принята на заседании правительства. Предполагается, что премьер-министр Дорин Речан объявит об изменении структуры правительства и предложит новые кандидатуры в состав кабинета министров. Согласно изменениям, будет предложено преобразовать министерство иностранных дел и европейской интеграции в министерство иностранных дел. Одновременно будет введена должность вице-премьер-министра по европейской интеграции. Ожидается, что Речан предложит на пост главы МИДа кандидатуру нынешнего вице-председателя парламента, вице-председателя правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Михая Попшоя.

На пост вице-премьера по евроинтеграции будет предложена кандидатура нынешнего государственного секретаря МИДЕИ Кристины Герасимовой. Она будет главным переговорщиком Кишинева на переговорах с Брюсселем о вступлении Молдавии в ЕС.

Попеску был министром иностранных дел и европейской интеграции в июне - ноябре 2019 года в правительстве Санду, а затем возглавил МИДЕИ в августе 2021 года. Он уходит в отставку по собственной инициативе, считая, что выполнил стратегическую задачу МИДЕИ - Молдавия стала кандидатом в члены ЕС и добилась начала переговоров о вступлении. После отставки Попеску вернется к прежней должности политического аналитика и уедет в Париж.

Молдавия Нику Попеску ЕС
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