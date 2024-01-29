Новый глава МИД Молдавии рассказал о планах по развитию отношений с Россией

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Новый министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михай Попшой заявил, что отношения с Россией будут строиться с учетом интересов Молдавии и ее граждан.

"Наша позиция не изменилась. Отношения с Российской Федерацией являются для нас принципиальными. Отношения с Россией будут строиться с учетом интересов Молдавии и ее граждан. Независимость и территориальное единство страны - это фундамент наших отношений, как с Российской Федерацией, так и с любым другим государством", - сказал Попшой журналистам после церемонии принятия присяги.

"Абсолютным приоритетом" для Молдавии он назвал процесс европейской интеграции. "Это наш путь - путь развития и модернизации страны. Также очень важно развитие отношений с Румынией, Украиной и США", - заявил министр.

Предыдущий глава МИДЕИ, вице-премьер Нику Попеску 24 января заявил об отставке. 26 января президент Молдавии Майя Санду назначила Попшоя вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. 29 января он принес присягу. До сих пор Попшой занимал пост вице-председателя парламента. Он также является вице-председателем правящей партии PAS ("Действие и солидарность").