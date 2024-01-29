Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Новый глава МИД Молдавии рассказал о планах по развитию отношений с Россией

Новый глава МИД Молдавии рассказал о планах по развитию отношений с Россией
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Новый министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михай Попшой заявил, что отношения с Россией будут строиться с учетом интересов Молдавии и ее граждан.

"Наша позиция не изменилась. Отношения с Российской Федерацией являются для нас принципиальными. Отношения с Россией будут строиться с учетом интересов Молдавии и ее граждан. Независимость и территориальное единство страны - это фундамент наших отношений, как с Российской Федерацией, так и с любым другим государством", - сказал Попшой журналистам после церемонии принятия присяги.

"Абсолютным приоритетом" для Молдавии он назвал процесс европейской интеграции. "Это наш путь - путь развития и модернизации страны. Также очень важно развитие отношений с Румынией, Украиной и США", - заявил министр.

Предыдущий глава МИДЕИ, вице-премьер Нику Попеску 24 января заявил об отставке. 26 января президент Молдавии Майя Санду назначила Попшоя вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. 29 января он принес присягу. До сих пор Попшой занимал пост вице-председателя парламента. Он также является вице-председателем правящей партии PAS ("Действие и солидарность").

Майя Санду Нику Попеску МИД Молдавия Михай Попшой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кишиневе отрицают наличие планов военного подавления Приднестровья

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 января

Проиранская группировка взяла ответственность за удары по базам США в Иордании и Сирии

ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву

ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву

Пхеньян заявил об успешном испытании запущенных с подлодки крылатых ракет

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

В Аммане заявили, что военная база США была атакована не с территории Иордании

Что произошло за день: воскресенье, 28 января

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Лукашенко призвал Украину и страны Балтии работать с Россией и Белоруссией

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });